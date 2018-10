Eliminarían a Apu de Los Simpsons por polémica

El personaje de Apu Nahasapeemapetilon se eliminará por completo de Los Simpsons “para evitar controversia”. Así lo confirmó el productor de Castlevania, Adi Shankar, en entrevista al sitio IndieWire.

Según cita el portal El Mundo, la decisión surge debido a la polémica racial que rodea a la serie, especialmente tras la emisión del documental El Problema de Apu, de autoría del cómico indio Hari Kondabolu. En opinión del comediante, Apu era una versión racista y llena de estereotipos de la sociedad india.

Shankar, que es un reconocido productor indio-estadounidense y no trabaja para Fox, aseguró que trabajó para acabar con el debate que originó Apu. Incluso, se creó un curso para lograr un “guión perfecto” con el objetivo de darle al personaje un toque “fresco, divertido y realista de los indios en América”. No obstante, estos esfuerzos no sirvieron.

“Recibí noticias desalentadoras que he verificado: van a eliminar al personaje de Apu por completo”, reveló Shankar, quien aseveró que recibió esta noticia de dos personas que trabajan en la serie y una tercera persona que tiene contacto directo con Matt Groening, el creador de la serie.

“No harán de esto un gran asunto, pero lo abandonarán por completo para evitar la controversia”, explicó Shankar.

En abril de este año, Hank Azaria, voz de Apu, declaró a la prensa que estaba dispuesto a dejar al personaje debido a la polémica racial.

Luego del documental, Los Simpsons se burlaron de Kondabalu con el capítulo 'No Good Read Goes Unpunished'. En el episodio, Marge prohíbe a Lisa leer un libro porque ahora es ofensivo. La respuesta de Lisa fue: “algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido y era inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué le vamos a hacer?”.

Para Shankar la decisión es un error, sobretodo en un programa irreverente como Los Simpsons. “No es un paso adelante, es un paso atrás (...) Si eres un programa que hace comentarios multiculturales y tiene demasiado miedo para comentar (...) entonces eres un programa cobarde”, puntalizó.

El portal RT rememora que Apu Nahasapeemapetilo, inmigrante indio que dirige el Kwik-E-Mart en Springfield, apareció por primera vez en el episodio de 'The Telltale Head' en el año 1990 y es conocido por el eslogan "Gracias, venga otra vez".