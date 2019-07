La joven que cumplió su sueño: escribir una canción para Beyoncé

Cuando tenía 16 años, la cantante Raye se dijo a sí misma que un día trabajaría con Beyoncé.

Es una ambición comparable a la de un niño que hace cohetes espaciales con rollos de cartón y se propone llegar a la Luna en el futuro.

Pero cinco años después, Raye (cuyo nombre real es Rachel Keen) lo ha conseguido: coescribió la canción Bigger, el primer corte de The Gift, el nuevo álbum de Beyoncé para la película "El rey león".

"Es una locura cómo se han desarrollado las cosas", le dice Raye a Newsbeat de la BBC.

Raye tiene éxitos propios y ha escrito grandes canciones para artistas como Ellie Goulding, David Guetta y Little Mix, entre otros.

Pero haber participado en un disco de Beyoncé es sin duda su logro más importante hasta el momento.

"Todo el mundo en mi franja de edad creció escuchándola religiosamente.

"Estudié a Beyoncé y todas sus actuaciones. Solía llorar viendo sus videos".

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionSegún Raye, toda la gente de su generación creció escuchando a Beyoncé.

Bigger fue escrita en un campamento de escritura en el estudio de Beyoncé, un evento en el que compositores y productores trabajan todos juntos durante un corto período de tiempo para crear canciones para un nuevo proyecto.

Seis personas aparecen en los créditos de Bigger, incluida Beyoncé, pero Raye dice que la canción nació gracias a un vínculo que surgió entre ella y la cantautora estadounidense Stacy Barthe.

"Me acuerdo de que las dos estábamos en un lugar verdaderamente oscuro y triste, y queríamos crear algo para darnos fuerza", relata Raye.

"Pasamos unas dos o tres horas en ello. Eran las 3 de la madrugada y recuerdo que el equipo de Beyoncé llegó, escuchó lo que habíamos creado hasta entonces y se volvieron locos. Fue increíble".

Si bien Raye sabía que a Beyoncé y su equipo le gustaba Bigger, no se enteró de que la canción estaba incluida en el álbum hasta unos pocos días antes del lanzamiento del disco.

La joven artista británica compartió su emoción en redes sociales:

Beyoncé told me I’ve written Track 1 on the new album it’s called Bigger . I can’t I can’t

— RAYE (@raye) 16 de julio de 2019