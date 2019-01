Los Cazafantasmas regresan en el 2020

¡Los Cazafantasmas regresan! La secuela de esta historia que impactó a nivel mundial en 1984 retornará a la pantalla grande en el verano del 2020.

Aunque hasta el momento no se han revelado los nombres de los actores que participarían en el largometraje o cómo se desarrollará la trama, un video de 51 segundos ha sorprendido a los fanáticos de esta comedia sobrenatural.

La producción será dirigida y coescrita por Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, quien estuvo a la cabeza de la primera película en los 80.

"Finalmente tengo las llaves del auto", tuiteó el cineasta, quien también dirigió cintas como Juno y Up in the Air.