La atleta que escondió su embarazo y sufrió un parto prematuro

Allyson Felix es la atleta más laureada en la historia de las Olimpiadas al ganar seis medallas de oro y tres de plata entre Atenas 2004 y Río 2016.

También suma 11 títulos mundiales en una carrera que, según reveló este jueves, la impulsó a ocultar su embarazo y el parto prematuro que sufrió ocho semanas antes de la fecha prevista.

La velocista estadounidense, de 33 años, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia el pasado 28 de noviembre para dar a luz a su hija Camryn, quien todavía permanece la unidad neonatal de cuidados intensivos.



Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES

Image caption La velocista estadounidense ha ganado nueve medallas en los Juegos Olímpicos y 11 en los Mundiales de Atletismo.

"Estoy tan agradecida", dijo Felix en su intervención en la cadena estadounidense ESPN.

"Cada día que me siento junto a mi hija y la observo luchando, cada día está más fuerte y más bonita".

Saltar las recomendaciones

La corredora, quien ganó la medalla de oro en los 200 metros planos en Londres 2012 y suma cinco títulos en relevos, compitió dos veces en junio en pruebas de 400 metros planos, cuando tenía ocho y nueve semanas de embarazo.

En ese momento consideró que tenía que "mantener la noticia para ella sola" y seguir tratando de entrenar fuerte para tener posibilidades de seguir ganando, citando a la tenista Serena Williams, quien ganó el Abierto de Australia en 2017 estando embarazada.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionFelix es una de las deportistas más conocidas y apreciadas en Estados Unidos.

Felix explicó que la presión de "tratar de vivir" con su "impecable imagen de niña bonita" también contribuyó a mantener en secreto que estaba esperando una niña.

"Sentía que tener un hijo pondría en riesgo mi carrera y decepcionaría a todos los que esperaban que siempre pusiera pusiera primero el correr".

Luego contó que había pensado en un plan para dar a conocer su estado, pero que en una revisión los doctores detectaron que el el corazón del bebé estaba desacelerando y lo que condujo a la cesárea de emergencia.

Camryn nació pesando poco más de un kilogramo y medio.

"No me importó si volvería a correr, lo único por lo que rezaba es que ella estuviera bien", comentó.

“I hoped my experiences could help other women who were worried of what starting a family would mean to their careers. To let them know that I too have those anxious feelings.”



Thank you for your honesty, @allysonfelix & huge congratulations https://t.co/ygCaIufu9n pic.twitter.com/AJGkWDTDQv

— SPIKES (@spikesmag) 20 de diciembre de 2018