"Schumacher deseaba desaparecer de la vida pública", dice su representante

Este 29 de diciembre se cumplirán cinco años del grave accidente que sufrió Michael Schumacher. Aquel día el expiloto de Fórmula 1 estaba esquiando en los Alpes suizos y su cabeza golpeó una roca, dejándolo en coma para cuando llegó al hospital.

A partir de ese día, la información ha sido escasa. Los amantes del automovilismo se preguntan qué fue del piloto alemán, cuál es su verdadero estado de salud y por qué hay tanto secretismo.

Esta pregunta ya tendría una respuesta. La representante del que fue heptacampeón, reveló información sobre su entorno más cercano y él. La reserva que se dio sobre este incidente se mantuvo así por el 'propio' deseo de Michael Schumacher.

En declaraciones al diario británico Mirror, Sabine Kehm manifestó: "en general, los medios nunca han informado sobre la vida privada de Michael y Corinna. Cuando estuvo en Suiza, por ejemplo, quedó claro que era un individuo más. Una vez, en una larga charla, Michael me dijo: 'no es necesario que me llames el próximo año, estoy desapareciendo'. Creo que fue su sueño secreto poder hacer eso algún día. Es por eso que ahora quiero proteger sus deseos y no dejo que nada salga"