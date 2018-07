Correa ampliará su versión en caso Balda desde Bruselas

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ampliará su versión en el caso Balda desde el Consulado de Bruselas, en Bélgica, donde reside. La diligencia está prevista para las 12H00 y fue dispuesta por la Fiscalía tras la solicitud de Caupolicán Ochoa, abogado defensor del exmandatario.

El caso Balda trata el presunto secuestro del activista Fernando Balda en Colombia.

El proceso ocurre a seis días de que se cierre la etapa de instrucción fiscal, en la que están involucrados Correa y otras nueve personas.

LEA TAMBIÉN: Se tramitaría extradición de Correa si se refugia en España

A la misma hora, pero en Quito, fue citado el expresidente de la Asamblea y actual legislador, José Serrano, con quien se habría reunido el exagente de inteligencia Raúl Chicaiza para contarle lo que estaba viviendo por cumplir su deber policial en Colombia contra Balda.

LEA TAMBIÉN: Aceptan a trámite apelación de Correa a prisión preventiva

Correa tiene orden de prisión, por no haberse presentado ante la Corte Nacional el pasado 2 de julio, como lo dispuso la jueza Daniella Camacho, pero eso no influirá en su asistencia a declarar, pues la orden no rige en Bruselas, según los juristas.