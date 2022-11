Qatar 2022: La selección de Ecuador y las claves de su eliminación del Mundial

La selección de Ecuador quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022, de la mano de Senegal, y Ecuavisa.com realizó un 'Space' de Twitter para analizar la dura derrota por 1-2 sobre los africanos.

Para ello, los panelistas de Estadio Play y 'Bitácora Catar', Kevin Verdezoto, Alfredo Pinnoargote, Nathy Chong y Marco Carrasco.

"Senegal fue superior a Ecuador, fue un muy mal partido, en los primeros 8 minutos teníamos que haber estado 2-0 abajo, me parece que la amargura no es tan grande, ya que Senegal mereció ganar", empezó hablando Pinoargote, siendo crítico.

Carrasco, por su parte, destacó la participación de un grupo joven: "Este grupo debe salir con la frente en alto, porque tienen 19,20,21,22 o 23 años de edad, seguramente dios mediante dentro de cuatro años en Estados Unidos, Canadá y México harán un mejor papel, sabiendo que llegarán con mayor experiencia".

"Agradecer a estos muchachos, y que confíen en esta generación", cerró.

Kevin Verdezoto señaló que el plan partido de Gustavo Alfaro, no fue acertado y afectó las decisines de la 'Tri': "Para mí Alfaro respetó mucho a Senegal, y creo que sus tres volantes eran reflejo de querer primero limitar, antes que atacar, y por ahí empieza desde atrás. Hoy Jhégson Méndez termina siendo una necesidad del juego de Ecuador".

"En efecto sí lo vimos en algunos partidos, pero es evidente, que Carlos Gruezo no estaba en el mejor momento, y es por algo que ellos dos salieron al cambio para la segunda mitad", detalló Pinoargote.

"El primer tiempo fue lo peor que he visto de Ecuador en bastante tiempo", apuntó Verdezoto.

Para terminar, Verdezoto recordó que el futuro del país, aun no se conoce quien lo va a dirigir: "no sabemos si Gustavo Alfaro va a renovar hoy con Ecuador, ha dado un mensaje a medias, y hoy oficialmente Alfaro no tiene contrato con la 'Tri'".