Prensa chilena se rinde ante el 'juego colectivo' de Ecuador

No obstante a este antecedente, la prensa chilena destacó el gran desempeño que ha tenido el cuadro que adiestra Gustavo Alfaro en los primeros dos partidos del Mundial, en los que logró vencer a Qatar (2-0) e igualar ante Países Bajos (1-1), dejando a la Tri en una posición muy favorable de cara a los octavos de final.

Finalmente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sancionó a Ecuador con tres puntos menos para la próxima eliminatoria (para el Mundial 2026) pero no impidió su presencia en la cita mundialista.

"Vi a Van Dijk con algunos problemas, a Ake no lo vi tan seguro. No fue un partido fácil para ellos. Le veo un mejor juego colectivo que en las eliminatorias, yo no sabía que tenía una base de jugadores jóvenes que podían dar de qué hablar. Tienen un gran goleador (Enner Valencia)", añadieron otros integrantes, al mismo tiempo que concluyeron que el nivel competitivo que demuestra la Tri es superior a la actualidad que tiene Chile.

Ecuador se juega este martes su pase a octavos de final ante Senegal. Un empate le basta a la Selección ecuatoriana para clasificar.