Polonia vence a Chile en su preparación para el Mundial de Qatar

Con un solitario tanto de Krzysztof Piatek, Polonia superó a Chile en un amistoso tedioso marcado por la ausencia de Robert Lewandowski, que vio todo el choque desde el banquillo para evitar riesgos a una semana del primer encuentro de su selección en el Mundial de Qatar.

El último amistoso de Polonia antes de su debut el próximo día 22 frente a México, no dejó muy buenas sensaciones para el combinado dirigido por Czeslaw Michniewicz. El técnico bielorruso apostó por un once con varias ausencias notables y su propuesta provocó un duelo soporífero para el público que acudió al Stadion Wojska Polskiego de Varsovia.

Michniewicz, de inicio, sentó a varios jugadores clave para el futuro de Polonia en la Copa del Mundo. Por encima de todos, sobresalió la ausencia de Lewandowski, a quien prefirió reservar de cara al estreno ante México. Tampoco salieron desde el inicio nombres teóricamente destinados a ser titulares como Wojciech Sczczesny, Matty Cash, Piotr Zielinski o Krzysztof Piatek.

Con muchos suplentes, Polonia, en la primera parte, se atascó ante el equipo de Eduardo Berizzo, en plena regeneración y en la búsqueda de un futuro más halagüeño después de quedarse fuera del Mundial. Séptimos por detrás de Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia, "la Roja" necesita un reseteo para poder volver a competir por no perderse la próxima Copa del Mundo.

Así, con Polonia a medio gas por la falta de muchos nombres clave, y Chile, con ganas de agradar, el combinado de Berizzo se impuso en la primera parte. Pero solo en dominio y ocasiones que no se tradujeron en goles. Polonia, muy timorata y falta de ideas, apenas gozó de un disparo lejano de Arkadiusz Milik sin peligro para Claudio Bravo.

Mientras, Chile gozó de tres ocasiones: Marcelino y Arturo Vidal, que se encontraron con la figura de Lukasz Skorupski, y Núñez, que tuvo la más clara tras plantarse solo ante el portero de Polonia para dejar a sus compañeros sin un 0-1 con el que se habría marchado su selección al descanso.

En la reanudación, poco cambió. La multitud de cambios no ayudó para componer un duelo más digerible. Chile, además, se echó atrás y ya no se acercó más al área de Skorupski, mientras que Polonia, en los últimos minutos, y sin Lewandowski -no salió del banquillo- tuvo un arranque de orgullo con el que obtuvo su premio: Piatek, en el minuto 84, recogió un rebote que dejó Claudio Bravo dentro del área y marcó el único tanto de un choque para olvidar en el que Polonia salió victorioso gracias a un instante de inspiración.