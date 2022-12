Mundial de Qatar | "Gane o pierda, se extrañará la alegría de Lionel Messi": el sentido homenaje del exfutbolista inglés Gary Lineker al astro argentino

El exdelantero inglés Gary Lineker, goleador del Mundial de México 86 y presentador del programa de la BBC Match Of The Day, le dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi.

Ella tenía toda la razón. La gente siempre me critica por lo mucho que hablo de Messi, pero no me disculpo por eso, y nunca lo haré, porque verlo me ha dado mucha alegría, de hecho, me ha dado casi dos décadas de placer absoluto.