'Mi futuro me importa cero', dice Luis Enrique tras eliminación de España; medios españoles hablan de 'fin de ciclo'

Luis Enrique Martínez, seleccionador de España, afirmó este martes, después caer eliminado ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar, que su futuro, en estos momentos, le importa 'cero'. Mientras medios españoles hablan de un posible 'fin de ciclo' del ex director técnico del FC Barcelona.

En declaraciones a Televisión Española, no desveló cuáles son sus intenciones con la selección española, lamentó la eliminación y felicitó a su rival por pasar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. "Este no es el momento (para hablar de su futuro). Tengo más salidas que el metro. Tengo más ganas de llegar a mi casa, ver a mi gente y a mis perros y estar con todos ellos. A partir de la próxima semana hablaremos de lo que realmente es el futuro. Me importa cero ahora mismo. Hay que asimilar esta decepción y llevarla de la mejor manera", dijo.

Los ocho datos que dejaron los octavos de final del Mundial de Qatar 2022

Qatar 2022: así quedan los cruces de cuartos de final del Mundial

Además, afirmó que los jugadores y el cuerpo técnico son los representantes "de un país como España" y, por eso, "hay que saber felicitar al campeón" porque, declaró, Marruecos jugó su partido "y le salió bien".

"Han sido mejores en la tanda de penaltis y se felicita. Esto es así. El fútbol es un deporte maravilloso y apasionante para cualquier aficionado, pero con una connotación clara: se puede ganar sin atacar. Hemos intentado generar, nos habría gustado generar más, lo sé. Nos ha costado, hemos generado once disparos y en la última jugada Sarabia ha dado al poste. Los penales nos han costado", apuntó.

Mientras, los principales medios de España dan por terminado el ciclo de Luis Enrique al mando de La Roja. "Adiós al Mundial. Como hace cuatro años, en Rusia 2018, con la misma sensación de chocar una y otra vez contra un muro. España perdió ante Marruecos y deja Qatar con una sola victoria (el 7-0 a Costa Rica) que nos hizo creernos reyes cuando, visto lo visto, solo éramos mendigos", apuntó diario As.

En tanto, Marca tituló: Radiografía de un fiasco Mundial: ¿fin de ciclo de Luis Enrique?

"Tras dos buenas fases finales en la Eurocopa y en la Nations League, el Mundial ha sido un bajonazo importante. Él ha creado este grupo, con este estilo, pero el resultado no ha llegado y la sensación de haber fracasado es una evidencia", complementó el medio de comunicación madridista.