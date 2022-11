Canelo amenaza a Messi: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”

El campeón mundial súper mediano y mejor boxeador libra por libra, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, amenazó al argentino Lionel Messi en su cuenta oficial de Twitter. El peleador asegura que más vale que “le pida a Dios que no se lo encuentre”. Esto después de que se hiciera viral un vídeo en el que el astro argentino, celebrando la victoria frente a México (2-0), desplazara con el pie la camiseta de la Tri, que intercambió al finalizar el mismo.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre", escribió en sus dos primeros tuits en su cuenta oficial. “Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra... no sea tanto!!”, continuó.