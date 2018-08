Posesionado Consejo Nacional Electoral encargado

En una breve ceremonia, Armando Gustavo Vega Delgado, Shiram Diana Atamaint, José Ricardo Cabrera Zurita, Camila Moreno Subía y Alberto Molina Flores fueron posesionados este 2 de agosto de 2018, como integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) encargado, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.

Tras tomar juramento de las nuevas autoridades temporales, el presidente del organismo transitorio, Julio César Trujillo, enfatizó que no hay intereses de por medio en esta designación. "No nos mueven intereses secundarios, inconfesados, de ninguna manera, nos mueven los intereses del Ecuador... Las circunstancias políticas que vive el país nos ponían en el problema de, primero de observar reglas propias del Estado de derecho; no puede quedar sin cabeza, sin alguien que impulse el proceso electoral en marcha, un órgano esencial para la vía democrática del Ecuador".

El funcionario felicitó al CPCCS transitorio que, pese a las discrepancias, "mantenemos la armonía y el respeto recíproco, en el cumplimiento del mandato del pueblo con la mayor integridad posible".

Luis Hernández, uno de los tres consejeros transitorios que se abstuvo de votar por la conformación del organismo electoral encargado, también se refirió a la posesión. "La idea de un transitorio no llenó mis requerimientos internos, en ningún momento he dudado de la conformación de ustedes, de la probidad y de la entrega que pondrán de manifiesto en estos momentos tan difíciles", dijo al tiempo de desearles éxitos en sus funciones.

El CNE encargado estará 60 días en funciones, y simultáneamente el Consejo transitorio realizará el concurso para designar al Consejo Electoral definitivo.

Tras ser posesionada, Diana Atamaint, exasambleísta por Pachakutik, anunció que los cincos consejeros mantendrán una reunión preparatoria en el CNE para decidir qué acciones tomar, y luego convocarán a una sesión pública para eligir a las autoridades y al personal que los acompañarán en sus funciones.

No adelantó ningún tipo de acción, pues dijo que es imperativo designar al presidente del organismo para definir la línea de trabajo.