Rafael Correa acudirá a llamado de Fiscalía para rendir versión por caso Petrochina

El expresidente Rafael Correa afirma que comparecerá ante las autoridades judiciales las veces que sea llamado por el caso Petrochina. Sin embargo, considera que no hay razones para considerar que ha habido irregularidades en la preventa petrolera.

"Claro, siempre cumpliré con mi deber como ciudadano. Pese a todo, sigo confiando en la justicia y todo lo que me pida lo haré", manifestó el exgobernante.

La Fiscalía General del Estado señaló fecha y hora para la comparecencia del expresidente para el lunes 5 de febrero a las 09h30.

Según el exmandatario, no hay nada irregular en la operación de preventa de crudo. Además, señala que se lo está relacionando incluso con algo que no ha hecho.

Además, Correa rechazó los hechos ocurridos la mañana del miércoles 31 de enero en Quinindé, Esmeraldas, donde un grupo de ciudadanos impidió su salida de una emisora y lanzó basura y huevos además de pintar consignas en el vehículo que se movilizaba. El exmandatario indicó que se trasladó en un helicóptero pero que no huyó.

El periodista y político ecuatoriano Fernando Villavicencio sostiene en una denuncia presentada ante la Fiscalía que hubo presuntas irregularidades en las negociaciones con China y Tailandia que dejaron perjuicios por 2.200 millones de dólares al Estado.

"Yo solo firmé una preventa (anticipada) petrolera, la del 2010. Nos daban 1.000 millones (de dólares por parte de China) y autorizaba el convenio (...) para que se pague con petróleo", añadió Correa.

Indicó que a partir de entonces cambio la ley ecuatoriana y "yo no he firmado ninguna otra preventa petrolera, y me acusan de preventas petroleras hasta el 2016 (...) Tendrán que demostrar que hay irregularidades".

La investigación fiscal se inició hace un año y es la primera vez que el exmandatario es llamado a declarar por el caso.

Correa aduce que sus adversarios, incluido el presidente y exaliado Lenín Moreno, pretenden involucrarle en presuntos actos de corrupción en el marco de una persecución política en su contra.

El martes 6 de febrero el exmandatario tiene previsto regresar a Bélgica, país en el que reside.