Directivos de Barcelona se quejan del arbitraje y poca asistencia

Dos dirigentes de Barcelona criticaron el accionar del árbitro Luis Quiroz en el empate ante Aucas en el estadio Monumental.

José Francisco Cevallos, presidente de la institución, aclaró que él no pide que le piten a favor, solo que no lo perjudiquen.

"Lo que sí, queremos que sean justos. Y para impartir justicia, que para eso están ellos, tienen que ser equilibrados en la realidad y eso es lo que nos incomoda", dijo Cevallos tras el encuentro

"El árbitro central si vio y nunca dudó del gol en el tiro de esquina que aparentemente dice que pitó falta de Arreaga (el gol anulado a Barcelona en el tramo inicial del partido), pero nunca vio ni el juez de línea lo asistió, en el momento que fue el gol ilegítimo (el de Aucas)", agregó el directivo.

Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente financiero del club guayaquileño, coincidió con 'pepe pancho'. "Un poquito tristes, no esperábamos esto. Hubo cosas que no nos pitaron y que sí pitaron y no eran. Pero debíamos ganar contundentemente. Ahora debemos pensar en la próxima fecha", explicó Cuentas en entrevista con radio Diblú.

Además, el dirigente también se quejó de la falta de apoyo de los aficionados con su asistencia al estadio monumental en un tiempo donde Barcelona necesita ingresos.

"Lamentablemente, la gente no ha respondido como debe, también queremos que eso mejore", afirmó.