Presidente Moreno reacciona ante críticas de disidentes de AP a consulta popular

Durante un evento en la provincia de Imbabura, el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó una potente defensa de la consulta popular que ha sido convocada para el domingo 4 de febrero de 2018.

El martes 23 de enero de 2018, desde Otavalo, el jefe de Estado se refirió uno por uno a los distintos cuestionamientos que llegan desde el correísmo.

Sobre la inconstitucionalidad de la consulta, Moreno dijo: “Que no me venga ningún desubicado a decir que la consulta es inconstitucional. ¿Es inconstitucional consultar a un pueblo? ¿Es inconstitucional consultar al dueño del poder cualquiera sea la pregunta? Ustedes tienes derecho a decidir”.





















Luego se refirió a las críticas por haber adoptado como bandera una consulta que no ofreció durante su campaña electoral: “Hay alguien por ahí que dice que nosotros en campaña no ofrecimos una consulta. Por favor, perdóneme, con respeto a los payasos, qué payasada. No es que se puede anticipar una consulta; la consulta ha sido fruto del diálogo”.

De ahí entró a las preguntas críticas, la segunda, la de la reelección indefinida. El presidente planteaba, desde su perspectiva, qué es lo que se juega el país: “Pensando bien esa pregunta, si queremos tener un rey”.

Y sobre el Consejo de Participación Ciudadana, defiende la propuesta de reemplazarlo, de cesar en sus funciones a los actuales miembros.





























“Consejo de Participación Ciudadana, les pregunto cuántas veces les ha hecho participar a ustedes ese Consejo de Participación Ciudadana. Nunca, nunca, nunca. Consejo de Participación Ciudadana que ha servido para que se elija a dedo a parientes”, manifestó.

Estas declaraciones las realizó a propósito de la inauguración del sistema de agua potable Pesillo-Imbabura, que incrementará la cobertura del 55 al 90% y beneficiará a 250 mil personas de 162 comunidades.