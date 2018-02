La preocupación que despierta la tecnología que permite poner el rostro de cualquiera en los cuerpos de actores porno

Entre los fanáticos de internet hay un dicho conocido como la "Regla 34" que reza: "Si algo existe, habrá porno sobre ello. Sin excepción".

Esto podría aplicarse a una nueva moda en internet que consiste en utilizar la tecnología de reconocimiento facial para poner el rostro de una persona en el cuerpo de otra que protagoniza escenas pornográficas.

La tecnología no es nueva. Hace un par de años el intercambio de caras a través de inteligencia artificial se hizo popular gracias a aplicaciones como Snapchat en la que dos personas acercan sus rostros al móvil y la app los intercambiaba.

La polémica, sin embargo, se generó en diciembre de 2017 cuando se hizo viral un video en el que el rostro de la actriz israelí Gal Gadot aparecía en el cuerpo de una actriz porno.

Según los creadores de Fakeapp, con solo oprimir un botón la aplicación puede crear un videomontaje a partir de las imágenes que se le provean.

También se hicieron populares otros videos con los rostros de celebridades como Scarlett Johansson y Taylor Swift.

Más fácil

La práctica en principio solo era posible para personas con conocimientos avanzados de informática.

Ahora, estos videomontajes se han vuelto más comunes luego del lanzamiento de Fakeapp, una aplicación que según sus creadores permite hacer el intercambio facial de manera "rápida y fácil".

Se distribuye a través de la red social Reddit y ha sido descargada más de 100.000 veces.

"Esta es una nueva frontera para la pornografía no consensuada y las noticias falsas", escribe la periodista Emma Grey Ellis, de la revista Wired.

"Para muchas personas vulnerables en internet, especialmente las mujeres, esto se parece mucho al final de los tiempos".

Grey Ellis también augura que estos montaje se aplicarán en el ámbito político: "Videos trucados de candidatos políticos diciendo cosas extravagantes en 3, 2...", escribió.