Melania Trump se niega a tomarse una foto conjunta con su esposo

En la Red se publicó un video que había captado el incómodo momento cuando la primera dama de EE.UU. se negó a posar

con su marido, el presidente de EE.UU. Donald Trump, para una foto conjunta.

El incidente ocurrió en el aeropuerto de Palm Beach (Florida, EE.UU.), después de que el avión del presidente aterrizó allí la noche de este 3 de febrero. Según el protocolo, la pareja presidencial después de bajar por la escalera tiene que detenerse un rato en la pista de aterrizaje para que los periodistas puedan tomarles fotos.

El video muestra que Melania se mantuvo alejada de Donald Trump al salir del avión, no le dio la mano en ningún momento y, al descender la escalera, se dirigió directamente hacia el automóvil. El presidente tuvo que saludar a los fotógrafos en solitario.

No es la primera vez que Melania Trump pone al líder estadounidense en una posición incómoda. Así, en el marco de la primera gira internacional del presidente Trumpdurante la visita a Roma, Melania no quiso darle la mano a su esposo, y poco antes pasó lo mismo durante su visita a Israel.

.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr

— George Bennett (@gbennettpost) 3 de febrero de 2018