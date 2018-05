Día de la Madre, la celebración originada en la antigüedad

El origen del Día de la Madre dista mucho de la fecha mayoritariamente comercial que se festeja en la actualidad.



En la antigüedad, los egipcios homenajeaban a sus madres a través de Isis, la diosa que representaba la maternidad. Lo mismo que en la antigua Grecia y en el Imperio Romano con la diosa Rea. En Asia rendían culto a la diosa Cibeles.









Foto: pixabay.com Foto: pixabay.com

En Inglaterra, en siglo XVII, hubo una festividad en la que durante el cuarto domingo de cuaresma a los sirvientes de familias adineradas se les daba el día libre para celebrar a sus madres.

Pasamos luego al 12 de mayo de 1907: en esa fecha la activista Anna Reeves Jarvis quiso conmemorar la muerte de su mamá. Ella propuso una fecha para recordar a su madre y a todas las progenitoras del mundo. Para lograr este fin, arrancó una campaña para que el segundo domingo de mayo (fecha del fallecimiento de su mamá) se escogiera como el Día de la Madre. ¿Lo consiguió? Pues sí: desde 1910 se comenzó a festejar.







Foto: La Opinión Foto: La Opinión

En 1914, el entonces presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson planteó convertir oficialmente el segundo domingo de mayo en una fiesta a escala nacional.

Tras ello, muchas naciones escogieron también la misma fecha. En la mayoría de países de Iberoamérica se adoptó el segundo domingo de mayo.

Otro es el caso de México, por ejemplo, país en el que se festeja el 10 de mayo. En Guatemala, se celebra en ese día por los festejos de la Virgen María.

En plena dictadura de Anastasio Somoza García, para Nicaragua se escogió el 30 de mayo en honor al cumpleaños de la suegra del caudillo, Casimiria Sacasa de Debayle.

En Colombia hay una situación particular. Pese a que en todo el país es el 14 de mayo, la comunidad de Cúcuta lo hace el 30 de mayo. ¿Por qué? Según los historiadores de esa nación, los barcos con las mercaderías no arribaron a tiempo al lugar y autoridades y comerciantes retrasaron el festejo para la última semana de mayo, ya que no había nada que vender. Cuando se pudo celebrar, el negocio marchó bien y desde allí se quedaron con esa fecha para la respectiva celebración.





En cuanto a Argentina, allá se conmemora el Día de la Madre el tercer domingo de octubre porque en esa fecha se paga a los trabajadores.





Foto: pixabay.com





Aprovechemos este Día de la Madre para recordarle a uno de los seres más importantes de nuestras vidas lo mucho que la amamos y respetamos.





¡Feliz día a todas las mamás!