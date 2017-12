Lionel Messi y Antonella Roccuzzo protagonizaron la boda del año

El futbolista Lionel Messi y su pareja Antonella Roccuzzo protagonizaron la boda del año el pasado 30 de junio en Rosario, Argentina, su ciudad natal.

El enlace matrimonial se realizó en el Hotel City Center-Casino de dicha ciudad. Esto a pesar de que dicho establecimiento se encuentra cerca de una zona muy peligrosa de la ciudad. Para evitar cualquier incidente, se dispuso una fuerte seguridad con alrededor de 300 efectivos de seguridad.

Al evento asistieron 260 invitados entre los que destacaron los compañeros de Messi en el FC Barcelona y la selección argentina.

La prensa no tuvo acceso a la ceremonia, ni fiesta ya que la pareja quería que eso fuera algo íntimo. Incluso le impusieron a sus asistentes la norma de no publicar nada de lo que suceda dentro del salón. Sin embargo, algunos no seguieron esa petición, entre ellos Neymar.

Sin embargo, los medios que fueron acreditados pudieron estar en una alfombra roja afuera del salón donde desfilaron varias figuras presentes en la fiesta. Xavi, Carles Puyol, Sergio Agüero, Cesc Fábregas, entre otros hicieron su aparición. Los novios también se pasearon ante la prensa y se besaron ante ellos.

Los que no salieron fueron Gerard Piqué y Shakira, quiénes sí asistieron, a pesar de todos los rumores de una supuesta rivalidad entre la cantante colombiana y Roccuzzo.

Durante la ceremonia apareció el cantante Abel Pintos quién entonó su canción "Sin principio ni final", dedicada por parte de Messi a su ahora esposa. Además estuvieron Maramá y Rombai, agrupaciones que pusieron a bailar a todos. La fiesta, que comenzó a las pasadas las 19:00 (hora de Argentina) se alargó hasta la madrugada.

Luego de la boda, los flamantes esposos se fueron de luna de miel a las playas de Antigua y Barbuda donde, se especula, habrían engendrado a su tercer hijo que está en camino.

Mira más información sobre la boda del año en este video: