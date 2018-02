Los secretos de Isis Valverde sobre su belleza natural

La actriz de Querer sin Límites, Isis Valverde, fue captada mientras se divertía en la playa junto a André de Resende, su novio. Los medios brasileños destacaron el buen estado físico de la actriz que causa sensación con su actuación en la aclamada novela.

Valverde, quien cumplirá 31 años este sábado 17 de febrero, decidió tomarse un descanso luego de su maratón en el Carnaval de Río y se fue a la playa con amigos un día antes de la celebración de su onomástico.

Valverde fue la reina del glamouroso Baile del Mundial, que tuvo el tema Gipsy Folie, inspirado en el universo gitano.

En una reciente entrevista a QUI, Isis contó cómo mantiene la buena forma: "Hago yoga y me encanta hacer senderismo, siempre me equivoqué, me gusta cuidar de mí porque trabajo con mi cuerpo, si no estoy un cuerpo disponible queda medio complicado", reveló.