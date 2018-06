Legisladores correístas y policías protagonizaron incidente

Manifestantes concentrados en inmediaciones de la Asamblea Nacional intentaron romper cerco policial, cuando miembros de la fuerza pública trataba de mantener el orden. Así lo informó el Ministerio del Interior en un comunicado emitido el 14 de junio de 2018.

“Ante los hechos aislados de violencia, el personal uniformado destinado al lugar procedió primero a verbalizar para controlar la violencia de los asistententes”, asegura la entidad que agrega que la Policía Nacional actuó de forma “disuasiva y aislada”, para calmar los ánimos de los manifestantes.

Las confrontaciones se registraron luego de que los asambleístas correístas encabezaran una marcha desde el parque El Arbolito para exigir a la Asamblea Nacional que se declare competente respecto a la vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso Fernando Balda.

El grupo fue impedido de acercarse al parlamento y cuatro legisladores declararon haber sido heridos durante el percance.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, desmintió estas declaraciones y sostuvo que dichas movilizaciones "solo intentan ejercer presiones".

Yo tengo un informe del escolta legislativo. No ha habido agresión a ningún tipo de agresión asambleísta. Lamento que se quiera empañar esta sesión", dijo Cabezas.

La investigación del caso Balda trata de establecer la supuesta responsabilidad del exmandatario en el intento de secuestro al exlegislador, registrado en Bogotá en 2012.

No hay detenidos

Durante una rueda de prensa, miembros de la Policía aseguraron la noche del jueves 14 de junio de 2018 que gendarmes fueron agredidos durante los incidentes en los exteriores de la Asamblea y que los efectivos respondieron de acuerdo con los protocolos de ley.



El coronel Patricio Pérez, comandante del distrito Manuelita Sáenz, informó que no hay detenidos ni tampoco policías heridos. Explicó que el cerco policial afuera del Legislativo fue para que los manifestantes no ingresaran al recinto. Según la fuerza pública, rompieron el primer cerco y luego buscaron romper el segundo. Los efectivos policiales indicaron que no vieron allí ningún tipo de agresión a los simpatizantes del expresidente Correa.