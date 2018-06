Legislativo analiza 7 proyectos de Ley de Comunicación

Esa mesa legislativa, presidida por Jorge Corozo (AP), recibió siete proyectos de ley (incluido el del Ejecutivo) referentes a la LOC, cinco de ellos proponen reformas y su derogatoria.

Según el asesor jurídico de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Enrique Herrería, el régimen ha planteado la eliminación de las partes más nocivas que contenía la Ley de Comunicación.

En el marco de un diálogo que se desarrolló en la Universidad Casa Grande, el activista venezolano, Roderick Navarro, comentó que le parece importante que se corrija una normativa antes de que se llegue a vivir situaciones que afronta la comunicación en su tierra natal.

Por su parte, la asambleísta Lourdes Cuesta busca que se deroque la Ley de Comunicación por completo y si no se puede, pues mejorarla lo que más se pueda. Con ella concuerda Carlos Jijón, decano de Comunicación de la Universidad de las Américas y director del medio digital La República, partidario de la derogatoria de la ley e iniciar un proceso de construcción de una ley que abarque todos los procesos.

La presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, Guadalupe Fierro, precisó que si bien se han dado avances en el aspecto comunicacional y existe mayor tolerancia, las propuestas todavía tienen un marco conceptual restrictivo, ya que la comunicación no puede ser un servicio público sino un derecho.

Desde la sociedad civil, Maritza Cárdenas consideró que las reformas no deben regular las redes sociales. Esta ley debe beneficiar a todos y no a un interés particular, concluyó