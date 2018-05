Cinco nuevos colaboradores se suman al equipo de Moreno

Desde el mediodía de este 16 de mayo de 2018, el Ejecutivo cuenta con cinco nuevas autoridades. El presidente de la República, Lenín Moreno, toma juramento y posesiona a un nuevo ministro y 4 secretarios de Estado:

Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia. José Augusto Briones, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia (ratificado). Paúl Granda, secretario nacional de gestión de la Política (antes ministro de Transporte y Obras Públicas). Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas.

Es decir que Miguel Carvajal queda fuera del Gabinete, tras haber liderado la Secretaría de la Política. Mientras se designa al titular del MTOP, el jefe de Estado encargó ese ministerio a Boris Palacio, quien se desempeñaba como viceministro del sector.

En su intervención, el primer mandatario agradeció a quienes lo han acompañado desde el 24 de mayo de 2017, día en que comenzó su mandato constitucional. Habló también de nuevas metas, "con esa visión estamos reestructurando el Gobierno". Hizo un llamado a sus nuevos colaboradores. "Ecuador necesita hoy más que nunca de sus capacidades, cada dependencia pública es un pequeño gobierno, donde ustedes deben ser implacables con los corruptos, que nadie se haga el desentendido, todos estamos comprometidos a luchar contra la corrupción, el presidente está haciendo lo que le corresponde".

Moreno envió un mensaje a quienes dicen que no ha cumplido con las ofertas de campaña. "Ha pasado un año, aburridos no hemos estado por lo menos, nuestro proyecto político tiene que reverdecer, tenemos una promesa de campaña que se ajusta a las necesidades. Dicen que no estamos cumpliendo con todo lo que hemos prometido, más o menos que el esposo no le ha dado la mensualidad a la esposa y le exija que la mesa esté servida, por eso tenemos que de a poco ir construyendo toda esa estructura de país como para cumplir a cabalidad todas las promesas que hicimos al pueblo ecuatoriano".

De allí que habló programas en marcha como Casa para todos, Mis mejores años, El impulso joven, El médico de barrio. "Estamos cumpliendo con todo, paso a paso, poco a poco, de a poco estamos reinstitucionalizando al país, requiere de nuevos abonos, de nuevos conceptos, de nuevas transparencias".

"En un proyecto político no son importantes las personas, si no, los cimientos y las ideas. Ese proyecto político, se pudo haber fortalecido con el pasado, pero requiere de nuevos aportes y esfuerzos... Es verdad que el presupuesto, la estructura de gobierno es paquidérmica, pero es una cosa que no hay cómo cambiarla de la noche a la mañana, se requiere de un gradualismo que no afecte las economías de las personas ni del país", manifestó.

