Asambleísta Mae Montaño se desafilia de CREO

La asambleísta nacional Mae Montaño anunció este 2 de mayo de 2018 su desafiliación al movimiento CREO. Desde los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la parlamentaria mostró el documento en el que deja sentada su decisión de abrirse paso a lo que llamó "una nueva etapa en la vida política".

"He tomado la decisión de empezar una nueva etapa en mi vida política, no me voy de la vida política, quiero profundizar en los proyectos sociales que he venido desarrollando, aumentar mi presencia en los barrios, no solo en Quito, sino mi recorrido por el país... Para ello necesito tener más autonomía, así que hoy he decidido presentar mi desafiliación al movimiento CREO", manifestó la legisladora.

Montaño agradeció a los líderes y dirigentes del movimiento CREO, y extendió un mensaje a los ciudadanos. "Sigo siendo la asambleísta de ustedes, tengan la plena confianza en lo que ustedes crean que soy útil desde la Asamblea ahí estaré".

La funcionaria ha trabajado por los derechos humanos, los jóvenes y la mujer. Fue fundadora, coordinadora y trabajadora voluntaria del Foro Permanente de Mujeres, creó la Comisaría de la Mujer y la Familia en su natal provincia Esmeraldas. Es una de las fundadoras del CREO, desde 2010, y en 2017 ganó la curul nacional de la mano de dicha organización política. Desde allí, ha liderado manifestaciones en contra de la corrupción.