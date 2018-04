Asamblea Nacional censura y destituye a Carlos Baca Mancheno en juicio político

Asamblea censuró y destituyó pasadas las 21H30 del jueves 26 de abril de 2018 a Carlos Baca Mancheno del cargo de fiscal general del Estado dentro del juicio político que tuvo lugar en el Pleno del Legislativo.

La moción contó con 128 votos afirmativos y 3 abstenciones.

El Pleno lo censuró y destituyó de su cargo "por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley. Los parlamentarios al exponer las razones de esta decisión, subrayaron que Baca antepuso su interés personal a su deber como primera autoridad de la Fiscalía", según reseña la web del Legislativo.

Baca tenía tres horas para defenderse, pero utilizó menos de dos. Contó todo lo que ha hecho durante sus once meses como fiscal y se disculpó por declaraciones que emitió en varios medios de comunicación en contra de los asambleístas.

“Uno sí puede decir cosas que no debe decir. Yo me disculpo con la Asamblea Nacional, hice una declaración de prensa en la que dije términos inadecuados, no en contra de alguien en particular, sino en términos generales”, comentó.

Defendió su decisión de revelar el audio de la conversación entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor prófugo Carlos Pólit, motivo principal del juicio político

“Qué habrían hecho ustedes, se habrían quedado callados, habrían hecho lo que el informe de la Comisión de Fiscalización recomienda. No pues, no haga nada, usted tiene que esperar toda la investigación y cuando ya esté la investigación terminada ahí era que recién hable. Por haberme metido con el hombre más poderoso del país, con el excontralor Carlos Pólit”, aseveró.

No hubo las anunciadas revelaciones sobre por qué antes había paz en la frontera norte. Lo que hizo fue dar una larga explicación de la presencia de cárteles y disidencias, sobre las plantaciones de coca, dijo que hay 27 pasos irregulares e informó que existen 8 instrucciones fiscales abiertas por los hechos de violencia.

“Posiblemente yo en pocas horas deje de ser fiscal general del Estado, por eso era y es mi obligación decirles a ustedes todo lo que hemos hecho, todo lo que está en este momento en riesgo. Nadie es imprescindible y menos yo. Pero ustedes tienen también que asumir el compromiso de que no le arrebaten la paz al Ecuador”, expresó.

Aseguró que su gestión ha sido independiente y tampoco dio detalles sobre cuáles son los asambleístas que tienen investigaciones abiertas en la Fiscalía.

Interpelantes

Luego vino uno de sus dos interpelantes Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano. Empezó con duros términos.

“Rechazo y repudio que un descalificado y descarado haya pretendido ofender al Parlamento nacional y a sus integrantes”, dijo.

Es que el fiscal aunque hoy pidió disculpas, dijo en una entrevista previa que algunos asambleístas son clientes frecuentes de la Fiscalía. Pero Cucalón dice que el puesto que ocupa fue otorgado por su cercanía con el exmandatario Rafael Correa, aunque hoy lo niegue como amigo.

“Porque no me vengan a decir de los méritos, aquí ni siquiera entraron por la ventana, entraron por rendija y eso lo sabe todo el pueblo ecuatoriano. Que ya cuando era asesor parlamentario de Alianza PAIS era caro, cuando fue asesor del señor ministro del Interior, José Serrano, era carísimo y cuando era tuitero y cachiporrero presidencial, el pueblo tiene que pedir hasta vuelto, señores. Así que no se vengan aquí que ya no conocen a nadie”, expresó.

Y defendió los argumentos para destituirlo. “Para tratar de justificar la divulgación de ese audio cuyo problema es que no hubo denuncia previa. El tema no es la divulgación, es la denuncia, había violado todos los procesos”, aseveró.

El interpelante César Carrión, de CREO, dijo que el fiscal tiene conflicto de intereses. “Ni siquiera debió haber sido fiscal, ni siquiera debía haberse postulado para ser fiscal y usted lo sabe”, manifestó en el Pleno.

“Pero yo quisiera que todos los ecuatorianos conozcan cómo llegó el doctor Carlos Baca Mancheno a ser fiscal de la nación. Presentó un expediente de 366 fojas útiles, diplomas. cursos, capacitaciones, pero no puso cuando laboró como presidente de la Comisión del 30-S”, añadió.

Luego vino la etapa de debate, en la que los legisladores tuvieron diez minutos para argumentar su voto a favor o en contra de la censura. Cerca de las 20H00 el juicio político llevaba nueve horas de duración.

Posterior al debate, se dio la votación, para la que se requerían 69 votos para la destitución o censura del fiscal general.