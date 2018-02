Alexis Mera asegura que justificó ante Fiscalía ingresos de hermanos Alvarado

Tras la diligencia de más de 7 horas en la que los Tras la diligencia de más de 7 horas en la que los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado rindieron testimonio en la Fiscalía del Guayas dentro de la indagación por supuesto lavado de activos, el abogado defensor Alexis Mera aseguró que justificó todos los ingresos y bienes investigados por el Ministerio Público.

Sin dar detalles, Mera, quien representó a los Alvarado ante el fiscal Fernando Guerrero, dijo el jueves 22 de febrero de 2018 que pudo justificar todos los ingresos, propiedades y cuentas de sus defendidos. “Fernando Alvarado tiene unas inusualidades pequeñas en sus declaraciones que fueron totalmente justificadas. Por ejemplo, el informe de la UAFE no considera una venta de un terreno que está por escritura pública, que se le ha entregado debidamente y eso se ha justificado”, sostuvo.

“Y también se desvirtuaron una serie de presuntas irregularidades que no son tal cosa como, por ejemplo, dicen que hay pagos a paraísos fiscales. Paraíso fiscal es un cliente Creacional que paga desde un paraíso fiscal. Eso no es ninguna cosa de corrupción, no es ninguna cosa sucia. Así que todas esas diferencias que acusan entre ingresos y gastos están totalmente justificadas”, aseveró.





Esta indagación inició tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que menciona "movimientos inusuales e injustificados" en las cuentas de los hermanos Alvarado Espinel y de empresas vinculadas a su familia.

Según la institución, a través de estas compañías se movieron más de 160 millones de dólares entre el 2010 y el 2017.

Alexis Mera se retiró de la Fiscalía sin responder preguntas. Y sus defendidos otra vez evadieron las cámaras al salir por la otra puerta del Ministerio Público.

Más temprano, la Fiscalía del Guayas tuvo un resguardo adicional el jueves. Un grupo de agentes antimotines rodeó el edificio desde muy temprano, alistándose para recibir a los hermanos Alvarado.

Ingresaron por una de las puertas traseras del inmueble y nadie pudo captar su llegada. Fueron citados dentro de la investigación por el supuesto delito de lavado de activos.

A las 09H30 dio su versión Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, y cerca del mediodía lo hizo Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración, ambos muy cercanos al expresidente Rafael Correa.

Esta no es la única investigación en la que se vincula a Fernando y Vinicio Alvarado. El fiscal Fabián Salazar les notificó que deberán declarar el próximo lunes en el caso de presunto peculado en el manejo de los enlaces sabatinos.

Fernando y Vinicio Alvarado manejaron la comunicación durante los 10 años del Gobierno de Rafael Correa.