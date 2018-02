Critican propuesta para que CNE seleccione a candidatos al Consejo de Participación

La Comisión Ocasional que tramitará los proyectos de ley sobre la Consulta Popular avocará conocimiento de esas normas la tarde de este lunes 19 de febrero de 2018.

Desde la dirección de Alianza PAIS en Pichincha, Gustavo Baroja dice que se respaldan los proyectos enviados por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea. Pero en los sectores de oposición, sus integrantes no están convencidos por el plan que reforma la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para que los miembros de ese organismo sean electos mediante el voto popular.

El documento propone que el CNE, mediante concurso, seleccione a los candidatos que irán a la contienda electoral en 2019. Esto fue rechazado por Homero Castanier, asambleísta por CREO, quien cuestiona el método por que el CNE actual fue elegido por el Consejo de Participación cesado. "Ahora va a resultar que si alguien no me conviene van a manipular ese concurso y no van a permitir que sean candidatos", expresó Castanier quien plantea que sea la Asamblea la que haga la preselección de candidatos.