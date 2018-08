8 detenidos en Ecuador por operativo internacional

En Ecuador, ocho personas quedaron detenidas y se realizaron 14 allanamientos en Quito, Santo Domingo, Esmeraldas, Guayaquil y Babahoyo. Según informó la Fiscalía, las autoridades pertinentes incautaron 106 kilos de marihuana y 3.400 litros de ácido sulfúrico.

A los sospechosos Franklin B., Francisco C., Luis C., David C., Eiver C., Jair D., Agustín P. y Eduardo R. se le formularon cargos por delincuencia organizada y se dictó prisión preventiva.

LEA TAMBIÉN: Ecuador lidera operativo en 5 países contra red vinculada a cártel de Sinaloa

En la rueda de prensa estuvo presente la Fiscal General del Estado (s), Ruth Palacios; el director Nacional Antinarcóticos, Carlos Alulema y Galiano Balcázar, coordinador Misional. Ellos se pronunciaron sobre este operativo denominado Arpón de Neptuno que se ejecutó de manera simultánea en Colombia, Guatemala, Costa Rica y México, que suman 61 allanamientos y 38 detenidos.

La Fiscal (s) Palacios sostiene que Unidad Nacional de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) mantiene un trabajo coordinado con los países mencionados.