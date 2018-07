Extensas filas tras aumento de pensión de seguro campesino

Decenas de filiados al Seguro Social Campesino se apostaron en diferentes entidades financieras de Milagro para cobrar sus pensiones, que recientemente tuvieron un incremento de $35, y pasaron de $65 a $100.

No obstante, no todos los afiliados pudieron beneficiarse de ese pago. Jubilados como Bertha Aguirre y Pedro Soriano explicaron que en sus cuentas aún no figura dicho aumento y ahora tendrán que esperar a que se haga efectivo.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) estima que 78 mil campesinos y pescadores artesanales se beneficiarán de esta medida. El director del consejo directivo de la entidad, Manolo Rodas, aseguró que no hay problemas de iliquidez y que el Seguro Social campesino cuenta con una reserva de $720 millones para costear el alza.