Rodas no se postulará a reelección de alcaldía de Quito

La mañana de este 12 de junio, en una entrevista para un medio de televisión local, el alcalde de Quito Mauricio Rodas, anunció su decisión de no postularse a la reelección para la Alcaldía de la capital.

"He tomado la decisión de no postular mi candidatura por varias razones. La más importante es porque yo no estoy enamorado del poder, estoy enamorado de Quito y por eso he servido a mi ciudad. Fui electo para un periodo de 5 años y voy a cumplir con ese compromiso hasta el 14 de mayo del 2019. Para mi el aspecto familiar es muy imporante. Tengo niños muy pequeños a quienes no he podido dedicar el tiempo que huiera deseado y por eso he decidido dedicarle más tiempo a mi familia en el futuro", aseguró el alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

"Espero que el nuevo Alcalde tenga el apoyo del Concejo Metropolitano, cosa que no ocurrió en mi periodo. En anteriores Alcaldías podían existir diferencias, pero todos remaban en la misma dirección por Quito. Yo espero que eso vuelva a ocurrir", comentó.

Por otro lado, desde el 4 de junio de 2018, el colectivo Diabluma inició la recolección de firmas para la revocatoria del mandato de Rodas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó oficialmente el formulario a los integrantes del colectivo antitaurino. La acción busca terminar anticipadamente la administración de la máxima autoridad municipal.

Según el Tribunal Contencioso Electoral, Mauricio Rodas habría incumplido obligaciones establecidas en la ley, al impedir el tratamiento de una norma establecida por mandato popular en 2011, que prohíbe matar animales en espectáculos públicos, como las corridas de toros.

