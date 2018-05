Denuncian a sacerdote en Cuenca por abuso sexual

Cuatro denuncias se presentaron en la Arquidiócesis de Cuenca en contra del sacerdote César Cordero Moscoso por presuntos hechos de violación. Hasta el momento, todas las víctimas tienen más de 60 años de edad y relatan que los hechos ocurrieron cuando eran niños.

Uno de los denunciantes tiene 64 años y ha ocultado el secreto por décadas. Él relata que cuando tenía 7 años el sacerdote le pidió permiso a su madre para darle catesismo y ahí fue cuando ocurrió la violación. "Me sentó en sus piernas, me empezó a besar y me violó. Yo estaba muy asustado".

Después de tantos años, él puso la denuncia motivado por el testimonio público de Jorge Palacios, otra víctima de violación sexual cuando era niño. "El municipio de Cuenca quiso darle a este sacerdote una condecoración por buen educador, entonces nosotros vamos a luchar, a decirle a este cura que estoy entero, no me destruyó", dijo Palacios.

El sacerdote acusado por ambas víctimas actualmente tiene 92 años de edad. Son dos casos, pero el arzobispo de Cuenca, Marco Pérez Caicedo, informa que ha habido más denuncias. "Se han presentado 4 personas manifestando esta clase de acusaciones".

El jueves 24 de mayo, el monseñor Pérez, dijo que en 20 días más se conocería un informe preliminar del trabajo realizado por el sacerdote Jaime Ortiz, presidente del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, quien llegó a Cuenca para investigar los casos.

Los familiares de las víctimas aseguran que hasta el momento conocen 6 casos en total. Solo el de Jorge Palacios fue presentado ante la Fiscalía, aunque por los años transcurridos temen que el delito prescriba, pues eso les dijeron la primera vez que denunciaron el caso en el año 2010.

El arzobispo de Cuenca informó que el sacerdote acusado está enfermo, guarda asilo bajo el cuidado de médicos y que lo tienen al tanto del caso.