Caso de ciudadana de Filipinas secuestrada, que acaba de ser rescatada

Un allanamiento permitió recuperar a una ciudadana de nacionalidad filipina, quien según las autoridades, estaba secuestrada. El operativo de búsqueda estuvo a cargo de la Unidad Antisecuestro de la Policía y de la Fiscalía, con la presencia de la cónsul de Filipinas agregada en Ecuador.

Según la investigación policial, la extranjera de 23 años tenía su libertad impedida por una mujer que se encargaba de impedir que la filipina salga del inmueble. La cónsul dice que la joven salió de filipinas en diciembre del 2017 y desde entonces su familia perdió contacto con ella.

El fiscal Fabricio Neira quien realizó el operativo asegura que se ejecutó asistencia internacional en la denuncia del secuestro.

Sin embargo, no hallaron al acusado en el operativo, por lo que la fiscalía inicia una investigación. Al momento del allanamiento el acusado no estaba en el inmueble, luego llegó su familia quienes prefirieron no hablar del tema.

El agente investigador de la UNASE da más detalles de los mensajes que la joven envió a un familiar de Filipinas pidiendo ayuda.

Según la fiscalía, los padres de la extranjera llegarán a ecuador, en aproximadamente, dos días. Mientras tanto, la joven permanecerá bajo protección del Consulado de Filipinas ubicado en Guayaquil.

Aunque la joven regrese a su país, la investigación por secuestro seguirá en Ecuador, cuya pena es de hasta 7 años de prisión.