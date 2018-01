Suspenden por 10 días sin sueldo a Cristina Reyes, Ana Galarza y Augusto Espinosa

Los asambleístas Augusto Espinosa, Ana Galarza y Cristina Reyes fueron suspendidos por 10 días del ejercicio de sus funciones, sanción impuesta este 11 de enero del 2018 por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que resolvió acoger las quejas presentadas contra los tres legisladores y que además impuso la sanción sin derecho a sueldo por 10 días.

El CAL expresó que la sanción es "conforme versa en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) en su artículo 165, de acuerdo a los numerales 5 y 6, las faltas en las que se incurrió son: maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional y expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y de las comisiones especializadas".

A las 10h00 en rueda de prensa, asambleístas de varias organizaciones políticas manifestaron su respaldo a las legisladoras sancionadas. Reyes se dirigió al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y dijo: "se le cayó la máscara señor Serrano, usted es correísta y no solamente ha hecho historia con la vergüenza de no haber enjuiciado políticamente a un exvicepresidente en la cárcel, embarrado con delitos de corrupción, sino que, usted no tiene ni la talla, ni la estatura ética, menos política, para venir a señalarnos y a sancionarnos".

Reyes, militante del Partido Social Cristiano, fue sancionada por llamar al CAL "consejo de alcahuetería legislativa" en un programa de televisión nacional.

La legisladora Norma Vallejo presentó una queja en contra de Reyes, por "expresarse de manera despectiva sobre el trabajo del CAL". Mientras que, ante la moción presentada por el asambleísta Carlos Bergmann, en sesión del Consejo de Administración Legislativa del 3 de enero de 2018, se solicitó a la asambleísta Ana Galarza la documentación que sustente la afirmación hecha en un tuit publicado desde su cuenta personal, sobre arrogación de funciones del CAL por no haber calificado el primer proceso político en contra de Jorge Glas.

Finalmente, la asambleísta Dayana Passailague presentó una queja en contra de Augusto Espinosa, debido a expresiones "fuera de tono en el Pleno". Según Espinosa, la queja fue por haber señalado que la opinión de la asambleísta le era irrelevante.