Gobierno reconoce que gasto excesivo en inversión pública arrastra a la economía

El Gobierno ecuatoriano reconoció este miércoles que el modelo de gasto público de la última década ha incidido en la generación de empleos y confía en que en el segundo semestre del año, la llegada de inversión privada podrá sostener el crecimiento económico esperado.

"La inversión pública es algo que no se va a poder repetir porque se nos pasó la mano en los últimos diez años. Sin embargo, hay signos importantes que la inversión privada está reactivándose en el país", sentenció el viceministro de Economía y Finanzas, Santiago Caviedes.

Caviedes aseguró que la última recuperación del empleo pleno coincidió con el boom petrolero que culminó en 2014, pero su costo fue dejarnos "con cuatro veces más deuda que la última vez que el petróleo estuvo a $60 el barril".

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Reinaldo Cervantes, explicó que los datos estadísticos conocidos recientemente reflejan el freno en la caída del empleo pleno, un descenso que hoy corresponde al 1,2 por ciento, pues pasó del 40,1 por ciento en junio de 2017 a 38,9 por ciento en el mismo período de este año.

No obstante, el funcionario aseguró no tener valores nominales de cuántos empleos se pueden haber perdido en el sector público, pues el instituto maneja "bandas de valor probabilístico, no números absolutos". El empleo público cayó a 8,1% del empleo total nacional en junio de 2018, su menor valor en diez años.

No están preocupados por la deflación

Santiago Caviedes también enfatizó que el Ejecutivo no tiene pensado tomar medidas para detener la caída de los precios, pues se deben a factores naturales de corrección de la economía.

"El tema del nivel de precios es un tema a nivel de oferta, principalmente por sobreproducción de alimentos y los efectos positivos por la reducción de precios en ciertos rubros importados, la eliminación de las salvaguardas y la reducción del IVA. Por el momento no nos preocupan, lo vemos como un signo positivo ", dijo.

Ecuador acumula 11 meses consecutivos con caída en el Índice de Precios al Consumidor, con un crecimiento de 1,9% del PIB en el primer trimestre de 2018, con respecto al mismo período de 2017.

A principios de año responsables del área económica habían estimado que el crecimiento para el 2018 sería al menos del 2 por ciento, aunque recientemente han reconocido que los cálculos sufrirán modificaciones