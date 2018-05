Santos denuncia a quienes "añoran la guerra”

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, denunció este sábado 12 de mayo de 2018 en la ciudad italiana de Asís a quienes "añoran la guerra y privilegian la venganza sobre la reconciliación" en alusión a las dificultades de su país para aplicar los acuerdos de paz con la guerrilla.



En un discurso con ocasión de la entrega a la canciller alemana Angela Merkel de La Lámpara de la Paz, considerado el Nobel de los católicos, Santos elogió a la "mujer valiente" que tomó "decisiones justas y no siempre populares" como su política de acogida a migrantes en Alemania.



"No siempre las causas más justas, no siempre las causas más humanas son las más populares. Pero son las únicas por las que vale luchar", dijo. "Lo digo, también, porque lo he vivido en carne propia", reconoció.



Santos, que en 2016 recibió el Nobel de la Paz y La Lámpara de la Paz por sus esfuerzos para lograr acuerdos con la guerrilla tras medio siglo de conflicto, lanzó dardos contra sus enemigos internos, sin nombrarlos, en particular el expresidente Álvaro Uribe.



"Nunca faltan aquellos que añoran la guerra, o que privilegian la venganza sobre la reconciliación", lamentó.





La cita de Santos y Merkel en Asís, ciudad de San Francisco y símbolo de la paz, fue organizada por los frailes franciscanos para hacer un llamamiento a favor de la tolerancia en el mundo.



"Apreciada canciller, Usted representa principios que deben servir de antídotos en un mundo donde surgen, con peligrosos bríos, los fantasmas del nacionalismo, el fundamentalismo, el racismo, del populismo y la intolerencia", afirmó Santos tras entregarle el galardón.



La Lámpara de la Paz es un premio simbólico que representa la lámpara que está sobre el sepulcro de San Francisco. Lo han recibido, entre otros, el papa Francisco, la madre Teresa de Calcuta y la colombiana que estuvo seis años secuestrada por la guerrilla Ingrid Betancourt.



La canciller alemana defendió la cooperación internacional como respuesta a las crisis y elogió los acuerdos de paz en Colombia.



"Su presidencia y su mandato entrará en la historia de Colombia como una punto de inflexión por el alcance de la paz y la apertura de la reconciliación", dijo al presidente colombiano durante su discurso.



Santos, mandatario hasta agosto, estaba acompañado por la esposa, Clemencia de Santos y una delegación encabezada por la canciller María Angela Holguín. Realiza su última gira como presidente en Europa, que incluyó Alemania, Hungría y concluye en España.