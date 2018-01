Nueva York: Arrestan a 18 en protesta de inmigración

La protesta realizada afuera de un edificio federal de Manhattan fue por el arresto de Ravi Ragbir, un ciudadano de Trinidad que ha estado apelando deportación tras ser declarado culpable de fraude.

Su abogada, Alina Das, dijo que Ragbir fue esposado el jueves durante una reunión regular programada con oficiales de inmigración.

Funcionarios federales no respondieron de inmediato a preguntas sobre su estatus.

La policía arrestó a manifestantes que se sentaron en la calle y bloquearon el paso de una ambulancia pensando que Ragbir estaba en el vehículo. Los concejales demócratas Ydanis Rodriguez y Jumaane Williams estaban entre los detenidos.

Rodriguez publicó en Twitter una foto de su arresto, con el mensaje: “Así NO se trata a personas que protestan por los derechos humanos”.

Arrested with Councilman @JumaaneWilliams and more than 10 people for fighting for Ravi and all undocumented brothers and sisters. #ImmigrationReform NOW @NewSanctuaryNYC @NYCCouncil pic.twitter.com/rG75QRXAil

The ambulance was NOT transporting a sick person. They were transporting Ravi, who is the head of the @NewSanctuaryNYC who was targeted for deportation. They use this dirty trick to confuse people & justify violence against peaceful protesters trying to prevent the deportation. pic.twitter.com/Abe0eVSw43

— Ydanis Rodriguez (@ydanis) 11 de enero de 2018