Ya no hay empleo en el sector público, reconoce Moreno

El presidente de la República, Lenín Moreno, reveló que "ya no hay espacio en el sector público para más trabajadores”. Así lo señaló durante un evento con emprendedores en el Palacio de Carondelet, donde anunció la entrega de créditos para que los jóvenes inicien sus proyectos.

“El Ecuador a lo mejor ya no da para empleo fijo, ya no tenemos dónde meter gente, si es que alguno tiene expectativa de trabajar en el sector público, me temo mucho que lo voy a desanimar, en cambio sí tenemos recursos y dinero para darles a ustedes mediante el Banco del Estado para que ustedes emprendan”, señaló el mandatario.

Patricio Alarcón, presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, señala que para impulsar el emprendimiento, aún hay que reducir la tramitología; y que si los jóvenes no encuentran trabajo, es por la rigurosidad de los contratos laborales.

Con el programa 'Impulso joven' se han entregado hasta el momento 58 créditos en todo el país. El Gobierno espera entregar $96 millones para unos 26 mil emprendimientos.