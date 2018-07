Las 10 marcas más recordadas por los ecuatorianos

¿Cuáles son las marcas que están más presentes en la mente de los ecuatorianos? La tecnología y los zapatos deportivos ocupan los primeros lugares en la recordación, como ha sido la tendencia en los últimos años.



Existen diferentes maneras de evaluar las marcas, en el caso de este ranking es la primera marca que se cita en respuesta a una pregunta como: ¿Podría decirme el nombre de una marca que recuerde en este momento? En la pregunta no se hace referencia a una categoría específica, por lo que existe total libertad por parte del encuestado para responder, es decir es “un todos contra todos”.



En Ecuador, cada ciudad tiene un perfil muy particular. Guayaquil piensa más en marcas de ropa y calzado, y luego en productos alimenticios. En tercera instancia en vehículos.



Mientras que, Quito y Cuenca, coinciden en el primer lugar para ropa y calzado, pero el segundo es para vehículos. En la capital de la República el tercer puesto corresponde a productos alimenticios. En tanto que en la capital azuaya está tercera la variable de equipos electrónicos.





Cuando pensamos en cómo se construye una marca Top of Mind, “primera en recordación”, necesariamente debemos pensar en dos variables: inversión y tiempo.



Una marca que quiera generar una alta recordación deberá realizar una gran inversión en comunicación (asumiendo que la comunicación esté correctamente diseñada y dirigida). El otro elemento que contribuye a la recordación de la marca es el tiempo, así existen marcas con gran tradición.



Ambas variables son importantes, ya que la recordación no se construye únicamente por comunicación sino por el tiempo que la marca haya tenido visibilidad para el consumidor (presencia en el punto de venta, número de puntos de venta, etc.)

Las encuestas para realizar el ranking se hicieron antes de que empiece el Mundial de fútbol, por lo que las marcas que se asociaron con la fiebre mundialista en los meses previos pueden haberse beneficiado en su nivel de recordación.