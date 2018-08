Exempleada de la Casa Blanca difunde grabación de Trump

Washington, Estados Unidos | La exintegrante del equipo de la Casa Blanca y celebridad de televisión, Omarosa Manigault Newman, difundió la grabación de una conversación privada con el presidente Donald Trump después de ser despedida.

El programa "Today" de la NBC emitió la grabación, en la que Trump asegura no haberse enterado de que ella había sido destituida por el jefe del equipo John Kelly, y expresa su pesar por la noticia.

La grabación es la última andanada por el descontento de la mujer de 44 años, quien fue una ferviente aliada de Trump.

La grabación también parece mostrar a un presidente que ha tenido poco conocimiento de lo que pasa dentro de la Casa Blanca, o a quien está dispuesto a mentir para evitar una confrontación.

"¿Omarosa? ¿Omarosa que está pasando? ¿Acabo de ver en las noticias que estás pensando en irte? ¿Qué pasó?", dijo Trump aparentemente sin saber que la mujer ya había sido despedida.

"Nadie me lo dijo", se escucha decir al presidente. "Sabes que ellos dirigen una gran operación, pero yo no lo sabía".

El mandatario continúa: "No lo sabía !Maldición! No me gusta que te vayas".

Después de la difusión del audio, aparentemente grabado en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, Trump tildó a "Omarosa", como se le conoce comúnmente, de "delincuente".

Trump llegó a la presidencia prometiendo que contrataría "solo a las mejores personas", pero ha tenido que enfrentar filtraciones y escándalos dentro desde su equipo de la Casa Blanca.