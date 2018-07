Ecuador discute el asilo de Julian Assange con Reino Unido

Assange, de 47 años, lleva viviendo en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, cuando le fue otorgado asilo político.

Con anterioridad, el presidente se había refirido a Assange como "una piedra en nuestro zapato".

El mandatario estuvo en Londres esta semana para participar en una cumbre global sobre discapacidades, pero un portavoz del gobierno británico dijo que el tema Assange no fue discutido durante su visita.

Quizás también te interese

Anteriores intentos de negociar la salida de Assange han fracasado, pero un reciente informe del diario británico Sunday Times afirmó que las conversaciones se habían reiniciado.

El presidente Moreno confirmó la fidelidad del artículo del diario británicodurante un evento en Madrid el viernes.

Dijo que el gobierno ecuatoriano continúa con los diálogos con el equipo legal de Assange y con el gobierno británico, según informó el diario El Comercio de Ecuador.

Sin embargo, un comunicado oficial aclaró que "el presidente de la República, Lenín Moreno, no ha dispuesto en ningún momento la salida de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres".

El presidente Moreno (izq.) confirmó los reportajes durante una visita a España, donde se reunión con el jefe de gobierno Pedro Sánchez.

Cualquier desalojo de Assange de la embajada deber llevarse a cabo correctamente a través del diálogo, había dicho el mandatario.

De darse su salida, el programador cibernético australiano sería inmediatamente arrestado por la policía británica por violar las condiciones de una fianza.

La libertad bajo fianza que le fue otorgada se relaciona a las acusaciones de asalto sexual que Assange enfrentaba en Suecia. Una orden de captura que se emitió hace seis años fue ratificada el pasado febrero.

Aunque Suecia abandonó la investigación del caso sexual, Assange sospecha que su arresto por violar los términos de la fianza en Reino Unido conduciría a su extradición a Estados Unidos, que lo requiere por publicar secretos de ese gobierno en el sitio web de Wikileaks.

Wikileaks acaparó los titulares globales en abril de 2010, cuando publicó el video de soldados estadounidenses matando a tiros a 18 civiles, desde un helicóptero en Irak.





Cronología del caso de Julian Assange

A gosto 2010 - Suecia emite una orden de arresto contra Assange por acusaciones de supuesta violación y acoso

- Suecia emite una orden de arresto contra Assange por acusaciones de supuesta violación y acoso D iciembre 2010 - Assange es arrestado en Londres y se le concede libertad bajo fianza

- Assange es arrestado en Londres y se le concede libertad bajo fianza May o 2012 - El Tribunal Supremo de Reino Unido dictamina que debe ser extraditado a Suecia para que lo interroguen sobre las supuestas acusaciones

- El Tribunal Supremo de Reino Unido dictamina que debe ser extraditado a Suecia para que lo interroguen sobre las supuestas acusaciones Jun io 2012 - Assange ingresa a la embajada de Ecuador en Londres, donde más tarde le otorgan asilo

- Assange ingresa a la embajada de Ecuador en Londres, donde más tarde le otorgan asilo Febr ero 2016 - Un panel de la ONU determina que Assange ha estado "detenido arbitrariamente" por las autoridades británicas y suecas desde 2010

- Un panel de la ONU determina que Assange ha estado "detenido arbitrariamente" por las autoridades británicas y suecas desde 2010 May o 2017 - Suecia abandona la investigación de violación contra Julian Assange

- Suecia abandona la investigación de violación contra Julian Assange Febrero 2018 - Un tribunal de Reino Unido ratifica la orden de arresto contra Assange por violación de los términos de su fianza