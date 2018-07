MPD y Ruptura pedirán reparación por sus derechos

El Movimiento Popular Democrático y Ruptura pedirán la reparación de sus derechos luego de que el Consejo de Participación transitorio, en la evaluación al El Movimiento Popular Democrático y Ruptura pedirán la reparación de sus derechos luego de que el Consejo de Participación transitorio, en la evaluación al CNE , determinó que al eliminarlos del registro electoral se cometieron violaciones legales.

En 2014 a Ruptura le dijeron que quedaba eliminado del registro electoral porque no cumplía con los resultados mínimos exigidos por la ley en dos elecciones consecutivas, pero resulta que Ruptura informó previamente a ese CNE que no participaría en una de ellas. Para esa resolución no les dieron ni siquiera derecho a defenderse.

Esto el Consejo de Participación transitorio lo considera una violación legal. María Paula Romo, quien era parte de ese movimiento, mostró su satisfacción.

“Como se aplicó la pena de muerte sin que la ley les permita, sin debido proceso, sin derecho a la defensa”, comenta.

Pero dice que las cosas no se quedarán en eso. Opina que debe haber una reparación; es decir, devolverle al movimiento el lugar que tuvo en el registro electoral. Y para ello acudirá al nuevo CNE.

“A nosotros lo que nos interesa es recuperar derechos políticos y eso significa que se declare la nulidad de lo actuado por el Consejo Nacional Electoral”, mencionó.

Lo mismo hará el Movimiento Popular Democrático, que fue eliminado también en la misma resolución. A ellos les dijeron que no cumplían con requisitos como números mínimos de asambleístas o concejales, a pesar de que les habían dado fondo partidario por cumplir esos mismos parámetros.

“Le dieron fondo partidario asumiendo que teníamos 4 asambleístas y luego para cumplir la orden interpretaron la ley como a ellos les dio la gana, simplemente para inventar que no cumplíamos los requisitos”, dijo Geovanni Atarihuana, exdirigente del Movimiento Popular Democrático.

Geovanni Atarihuana es ahora presidente de Unidad Popular, pero dice que ahí vive el MPD porque el 90% de sus miembros eran de la misma organización política. Piden la reparación también.

“Tenemos presentado y está admitido a trámite en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un tema de denuncia al Estado ecuatoriano”, señaló Atarihuana.

también se refiere a la pugna de directivas de Izquierda Democrática. Señala que hubo actitud deliberada para bloquear el registro de una de sus directivas hasta llevarlo a su extinción en 2015. Hoy ese partido está reinscrito bajos las nuevas condiciones legales y las dispuestas por el anterior CNE.