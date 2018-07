Correa no se presentó a rendir versión sobre caso Balda

El expresidente de la República, Rafael Correa , no asistió al Consulado de Ecuador en Bruselas, Bélgica, para ampliar su versión sobre el supuesto secuestro del Fernando Balda, el 12 de julio de 2018. Esto pese a que fue la defensa del exmandatario la que solicitó la diligencia.



AHORA| Debido a inasistencia del expresidente Rafael C., se declararon diligencias fallidas a las tomas de versiones, vía telemática desde el Consulado de Ecuador en Bruselas, Bélgica, previstas para las 8:00 y 12:00. pic.twitter.com/s9dq5L88Rz — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 12 de julio de 2018

Horas antes, Fernando Molina, parte de la defensa de Correa, explicó que su cliente no se presentaría por falta de garantías para rendir su testimonio. La toma de versiones estaba prevista para las 08h00 y las 12h00 de este jueves.

Molina destacó que el exjefe de Estado tiene predisposición para "intervenir en el proceso y realizar la ampliación" respectiva, por lo que se solicitó un nuevo día y hora para dicha ampliación.

El proceso ocurre a seis días de que se cierre la etapa de instrucción fiscal sobre el presunto secuestro de Balda, en la que están involucrados Correa y otras nueve personas.

Correa tiene orden de prisión, por no haberse presentado ante la Corte Nacional el pasado 2 de julio, como lo dispuso la jueza Daniella Camacho, pero eso no influirá en su asistencia a declarar, pues la orden no rige en Bruselas, según los juristas.