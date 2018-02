Contraloría remite informe con indicios de responsabilidad penal contra 10 personas por sabatinas

La Fiscalía General del Estado tiene en sus manos la determinación de responsabilidades penales en contra de 10 personas que participaron en los procesos de contratación y realización de las La Fiscalía General del Estado tiene en sus manos la determinación de responsabilidades penales en contra de 10 personas que participaron en los procesos de contratación y realización de las cadenas sabatinas durante el Gobierno pasado.

Se trata de los enlaces ciudadanos realizados por el expresidente Rafael Correa entre el 2013 y el 2017.

En septiembre de 2017 la Contraloría empezó la auditoría a los gastos generados en la contratación de servicios para el montaje y producción de los enlaces ciudadanos que realizaron cada sábado durante el régimen anterior.

El análisis abarcó los contratos firmados desde el 1 de junio de 2013 hasta el 24 de mayo de 2017. Como resultado de la revisión, se determinaron irregularidades, dijo el contralor Pablo Celi, quien explicó que estas ya fueron notificadas la mañana del martes 6 de febrero de 2018 a la Fiscalía

“He referido a un examen efectuado en la Secom que corresponde al período 2013-2017 y que tiene relación con los enlaces ciudadanos. En este examen se han determinado responsabilidades para varios funcionarios en relación con los contratos referidos a los enlaces ciudadanos. Es responsabilidad de la Fiscalía seguir adelante con el proceso que se inicia”, aseguró Celi.

Si bien la Contraloría aún no concluye la auditoría, ya se estableció que en la realización de los enlaces ciudadanos se incumplieron las normas de contratación de servicios y responsabiliza a 10 personas entre ellos a varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación (Secom).











Alvarado no conoce informe





En la mayor parte del período analizado, al frente de esa secretaría y de los enlaces ciudadanos estuvo Fernando Alvarado, quien ocupó el cargo de secretario nacional de Comunicación.

Al ser consultado al respecto del anuncio de la Contraloría respondió: "No conozco el informe, no me ha llegado ninguna notificación, tampoco he sido parte del proceso de auditoría, por lo tanto no podría opinar sobre ese informe".

Defendió al equipo de trabajo que él dirigió y que se encargó de la producción de las sabatinas, destacó su honestidad y dijo que espera que las acusaciones de la Contraloría se aclaren.

Durante los 10 años del Gobierno del expresidente Correa se realizaron 523 enlaces ciudadanos desde varias partes del país y desde el exterior.



A través de su cuenta de Twitter, la noche del martes 6 de febrero de 2018, el expresidente Rafael Correa reaccionó al informe con indicios de responsabilidad penal contra 10 personas que participaron en los procesos de contratación y realización de las cadenas sabatinas. “’Informe’ de Contraloría con responsabilidades ‘penales’ a los chicos que organizaban los enlaces ciudadanos”, escribió el exmandatario en uno de sus tuits.

Enlaces ya estaban auditamos desde el 2010 al 2015 (adjunto).

Vuelven a hacer y les exigen a auditores que pongan responsabilidades penales.

¿Qué dicen los DDHH?

¿Y la Asamblea?

Todos saben que Celi es el instrumento de persecución de este Gobierno. https://t.co/yzza57ZJ9o — Rafael Correa (@MashiRafael) 6 de febrero de 2018