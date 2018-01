Odebrecht: diferida nuevamente audiencia preparatoria de juicio contra Alecksey Mosquera

La audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro de Electricidad La audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera y otros tres procesados se difirió nuevamente.

La diligencia está pendiente desde agosto de 2017, cuando se cerró la instrucción fiscal.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, informó que no se llevó a cabo porque aún no estaba calificada la acusación particular de la Procuraduría General.

Mosquera es acusado de recibir un millón de dólares por la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, como parte del esquema de sobornos de Odebrecht.

El caso que involucra a Mosquera es el primer proceso penal abierto por la trama de sobornos de la constructora brasileña.

Mosquera lleva casi 8 meses en prisión; fue el primer detenido por el caso Odebrecht.

Si no hay sentencia antes de abril de 2018, su prisión preventiva caducará y quedará en libertad.