Baca dice sorprenderse de que Jorge Glas haya tenido condiciones poco regulares

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, dijo que le sorprendieron las condiciones pocos regulares que ha tenido Jorge Glas en la Cárcel 4 de Quito, como recibir en el centro de rehabilitación a medios de comunicación nacionales e internacionales y dar entrevistas.

Desde el 2 de octubre de 2017, cuando Glas fue recluido como procesado y luego sentenciado por la trama de sobornos de Odebrecht, el Ministerio de Justicia ha autorizado que reciba a varios medios de comunicación a los que dio entrevistas desde la prisión.

El lunes 8 de enero de 2018, en Radio Visión, el fiscal general Carlos Baca Mancheno se refirió a estos supuestos privilegios.

“Me sorprende que un funcionario, que una persona procesada reciba a medios de comunicación, dé ruedas de prensa, no sé, la señora ministra, el Ministerio… Si no es un privilegio, por lo menos a mí me parece poco regular porque deberían ponerle entonces los micrófonos a Galo Lara, él también está en la misma situación”, aseveró.

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, respondió al comentario del fiscal.

“Era la propia prensa la que estaba interesada en hacerle las entrevistas como se suele hacer. No es este ni un privilegio ni un derecho que puede llegar a tener cualquier persona privada de la libertad, pero en su cargo, esto es vicepresidente que no estaba ejerciendo sus funciones, vicepresidente hasta la semana pasada, considerábamos que sí era importante autorizar si es que él aceptaba las entrevistas, autorizar el ingreso de la prensa. Ya la situación ha cambiado, todos conocemos, ya no es el vicepresidente”, expresó.

Alvarado aclaró que el Ministerio ha recibido otras solicitudes de la prensa para entrevistar a otros procesados, pero que también depende de la autorización de los internos.