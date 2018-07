Fotógrafo fue el invitado especial en el festejo croata

Yuri Cortez hacía su trabajo: captar las mejores imágenes del partido que Croacia venció a Inglaterra y clasificó a la final. De repente llega el tanto del triunfo croata, Cortez cambia de lente y sigue de cerca a Mario Mandzukic, autor del gol.

Sin embargo, un golpe por detrás hace que él y su silla caigan al suelo.Más jugadores habían llegado a festejar ese tanto histórico, pero él no aflojaba su cámara, seguía 'disparando'. Los futbolistas se acumulaban sobre él mientras sumaba imágenes a su repertorio.

Ivan Rakitic, Mario Mandzukic y el defensor Vida se dan cuenta de ese 'invitado' al festejo. Le preguntan cómo está, lo levantan y por último uno de ellos le da un beso en la frente, los otros dos lo abrazan efusivamente. En todo este delirio Cortez lució sonriente, gesto que no dejó su rostro incluso después de que los croatas regresaron al juego.

"Me sorprendió el beso pero es lógico. Al principio no sabían quien era y después se dieron cuenta, me preguntaron si estaba bien", dijo Cortez en entrevista con Diario Récord de México.

