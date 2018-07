Los cosplayers que ponen la magia en callejón Diagon

Magia. Esa es la palabra que surge siempre de la boca de los cosplayers que personifican a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley cuando se refieren al mundo que abarca la historia del joven hechicero que cautiva al mundo.





Los 3 participan del evento “El retorno al callejón Diagon 2018” en el Centro de Convenciones de Guayaquil, que comenzó el sábado 7 de julio de 2018 y terminará este domingo 8 de julio de 2018.

Usan accesorios, trajes y disfraces, en general, para representar un personaje, y en específico a Harry Potter, es algo que para el brasileño Ron Cruz es lo mejor que le ha pasado en su vida.

Su primer contacto con el mundo mágico del célebre hechicero, encantador de pequeños y grandes, lo tuvo en 2001, con 9 o 10 años de edad. Y desde ahí no se ha parado.



“Es lo mejor que me ha pasado, por Harry Potter conocí a mucha gente, cómo convivir, tener contacto con la gente y ser un poco más extrovertido con las personas”, le dice a ecuavisa.com

Dice estar contento de estar en el callejón Diagon en Guayaquil. Llegó el viernes 6 de julio al Puerto Principal y ha “conocido un poquito, le parece bonito”.

Lo escolta su amigo Hugo Oliveira, quien personifica Ron Weasley. El cosplayer brasileño, estudiante de Turismo, ha visitado países como Estados Unidos, Argentina y ahora Ecuador gracias a su devoción por Harry Potter.



“A través de ese mundo he conocido a muchas personas y amigos”, comenta, feliz, este joven. En 2017 estuvo en la Comic-Con de Brasil, donde pudo conocer a sus personajes de la infancia. “Si no hubiera entrado al mundo del cosplay, no hubiera podido llegar a tanto”, resalta.



Cuando le toca hablar de Guayaquil, agiganta sus ojos y cuenta sorprendido que lo llevaron al Parque Seminario, en el centro de la ciudad, y que allí vio las iguanas: “¡Increíble verlas allí!”.



Para Kari Lewis, conocida en redes como la doble de Hermione Granger, participar del callejón Diagon tiene un matiz especial, algo de magia también. Es la primera vez que sale de su natal Estados Unidos y eso la maravilla.



“Es una experiencia muy grande, nunca había estado fuera de su país, nunca había estado en un avión y volado a otro país, pero esto es la cosa más grande que he pasado”, dice con una sonrisa de niña.

¿Qué significa para ella que la comparen físicamente con Emma Watson? “Al inicio fue muy extraño, pero luego fui complementando cómo hacer el cosplay; es extraño, pero asombroso también”.

Y eso derivó, como por arte de magia, en el universo del hechicero. “Cuando se dieron cuenta de que me parecía a Emma Watson y yo no conocía nada, después fui y averigué todo y me di cuenta que había un parecido”, mencionó.

¿Qué tiene la saga de Harry Potter que no tengas otras? “Todos nos podemos sentir relacionados con un personaje de Harry Potter y es como pertenecer, llegar a casa, porque siempre que hay un libro de Harry Potter va a estar la casa allí esperando por ti”, asegura con un tono dulce Kari Lewis.





El cosplayer ecuatoriano Andy Pérez tiene 7 años en este “juego de disfrazarse, es un pasatiempo. Todo es creatividad”. En su currículum de caracterizaciones, su favorita es la de Newt Scamander.



“Es un fiel fanático de los animales y está en una misión de hacer un libro para que los magos tengan más consentimiento hacia los animales, ya que algunos los cazan para hacer pociones mágicas. Él quiere dar un mensaje a través de su libro”, explica sobre su personaje, con mucha didáctica, Pérez. Su esposa es fanática, lo motivó a verla y ahora está aquí.



Ha hecho 20 personajes diferentes, “he tenido que aprenderme su personalidad, investigar sus mañas, sus poses, su comida preferida”, recalca.