¡Maroon 5 se presentará este jueves 1 de marzo en Quito!

La banda de origen estadounidense, Maroon 5 se presentará este jueves 1 de marzo de 2018, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, así lo confirmó Ticket Show, empresa encargada de la venta de las entradas al espectáculo a través de internet; aunque en la publicación aún no se especifica desde cuando se pueden adquirir los pases.

MAROON 5 - POR PRIMERA VEZ EN ECUADOR

QUITO, 1 de Marzo Estadio Olímpico Atahualpa 20h30

¿Estás listo? No te quedes fuera Entradas a la venta PRÓXIMAMENTE en TicketShow @sohigh_events#Maroon5Ecuador #Maroon5 #Quito #Ecuador #SoHighEvents #FeelTheClub pic.twitter.com/VYCV8yZVA1

— Ticket Show (@Ticketshow) 15 de enero de 2018

El grupo musical, que tiene éxitos como "Sugar", "She Will Be Loved" y otros, realizará un tour dentro de Estados Unidos a lo largo del 2018.

En redes sociales la información se viralizó inmediatamente causando diversas reacciones entre el público.

Esta gira denominada "Red Pill Blues Tour" abarcará presentaciones en Guatemala, Canadá y distintas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, donde se presentarán el 15 de octubre del 2018.