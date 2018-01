¡CONFIRMADO! Maroon 5 en Ecuador este 2018

La banda de orígen estadounidense Maroon 5 publicó el saludo y muchos fans locales aprovecharon para manifestar su emoción y entusiasmo por la realización de uno de sus conciertos en nuestro país.

El grupo musical, que tiene éxitos como "Sugar", "She Will Be Loved" y otros, realizará un tour dentro de Estados Unidos a lo largo del 2018.

La página oficial de Facebook de TicketShow publicó un video en el que anuncia el "Concierto más grande del 2018" y claramente se puede escuchar el intro del popular tema "Sugar" del grupo musical.

El nombre de la banda se conviritió en tendencia en la red social Twitter.